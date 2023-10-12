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بايدن: أبلغت نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب".

Publié le Jeudi 12 Octobre 2023 - 00:13 قراءة: 0 د, 47 ث
      
وكالات - قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن ما قامت به حركة "حماس" تجاه إسرائيل يتجاوز جرائم "داعش".

وطالب الرئيس بايدن في كلمة إيران "بتوخي الحذر".

...

وشدد بايدن على أن بلاده ستعمل على "استعادة المحتجزين الأميركيين في غزة".

وأضاف: "أبلغت رئيس الوزراء الإسرائيلي نتانياهو بضرورة أن تتصرف إسرائيل وفقا لقواعد الحرب".

وأعلنت الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن حصيلة من تأكد مقتلهم من المواطنين الأميركيين في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس قد ارتفع إلى 22 شخصا.

وتمثل الحصيلة الأخيرة زيادة بواقع 8 ضحايا مقارنة بآخر عدد مؤكد للقتلى قبل يوم واحد.

وسبق كلمة بايدن تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال فيها إنه سيعمل على "تدمير حماس"، مشددا على أن "دماء قادتها مهدورة".

وأشار نتانياهو في خطاب إلى جانب وزير الدفاع يوآف غالانت إلى أن بلاده: "تحارب بكل قوتها وعلى كل الجبهات".

وأكد نتانياهو حصول بلاده للدعم القوي لمواصلة الحرب ضد "حماس".

وفيما يتعلق بالدعم الأميركي، قال نتانياهو: "حصلنا على مساعدات عسكرية أميركية وننتظر وصول حاملة الطائرات".


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