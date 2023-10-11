حزب الله: إرسال حاملات طائرات يكشف ضعف الجيش الإسرائيلي

اعتبر حزب الله اللبناني أن إرسال حاملات طائرات أميركية إلى المنطقة، يكشف "ضعف الجيش الإسرائيلي".



ويأتي بيان حزب الله، الأربعاء، في أعقاب إرسال واشنطن حاملة الطائرات الهجومية "يو إس إس جيرالد فورد" إلى شرق المتوسط لمساعدة إسرائيل.





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وجاء في البيان: "إرسال حاملات الطائرات إلى المنطقة يكشف عن ضعف الآلة العسكرية" لإسرائيل، و"بالتالي حاجتها إلى الدعم الخارجي المتواصل".



وأضاف: "لذلك نؤكد أن هذه الخطوة لن تخيف شعوب أمتنا".



ودخل حزب الله على خط التصعيد بين إسرائيل وحماس، التي شنت هجمات مباغتة صباح السبت.



والأربعاء تبنى حزب الله إطلاق صواريخ على موقع عسكري إسرائيلي، ردا على مقتل 3 من عناصره قبل يومين، في استهداف ردت عليه إسرائيل بقصف مكثف طال جنوب لبنان وأوقع 3 مصابين مدنيين.



وما تزال الاشتباكات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة لليوم الخامس على التوالي، فيما يجري الحديث عن "اجتياح بري" وشيك لقطاع غزة.





أحدث تطورات وتداعيات هجمات غزة



بدأ التصعيد بإطلاق حركة حماس عشرات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

أعلن بعدها الجيش الإسرائيلي أن عددا من المسلحين الفلسطينيين تسللوا إلى إسرائيل من قطاع غزة.

ردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية"، ضد حماس في قطاع غزة.

ما تزال المواجهات بين المسلحين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية مستمرة.

فلسطين: حصيلة القتلى في غزة ارتفعت إلى 1055 شخصا، الأربعاء، وإصابة أكثر من 5184.

إسرائيل: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ صباح السبت إلى أكثر من 1200 قتيل، فضلا عن أكثر من 3007 مصاب.

أعلنت عدة دول تنظيم "رحلات خاصة" لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

منظمة الصحة العالمية: مصر ستسمح للمنظمة باستخدام معبر رفح لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.