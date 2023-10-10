مصر: المرشح الرئاسي المحتمل أحمد طنطاوي يؤكد توقيف 104 من أفراد حملته الانتخابية

فرانس 24 - في كلمة مصورة بثها على موقع إكس ليل الإثنين، أعلن المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية في مصر أحمد الطنطاوي، أن قوات الأمن أوقفت ثمانية من أعضاء حملته الانتخابية، ليصل إجمالي الموقوفين من هذا الفريق منذ بدء عمله في أيلول/سبتمبر الماضي إلى 104 أشخاص.



وأضاف طنطاوي في كلمته: "حتى هذه اللحظة، انضم ثمانية من زملائنا في الفريق لستة وتسعين آخرين سبقوهم في دوامة الحبس التي لا تنتهي في مصر منذ عشر سنوات". مؤكدا "أن هناك عددا آخر لا يمكن حصره هذه اللحظة من الناس المعرضة لذلك (التوقيف)، أو من اقتادهم الأمن بالفعل إلى المقرات، ولا نعلم إذا كانوا سيعودون إلى منازلهم أم سيلحقون بزملائهم".





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وأوضح أن التوقيف كان بتهمة "تحرير توكيلات مزورة".



وحتى يكمل طنطاوي، البرلماني السابق البالغ من العمر 44 عاما، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة المقررة في كانون الأول/ديسمبر، ينبغي عليه أن يجمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة من محافظات البلاد الـ27، أو أن يحصل على 20 "تزكية" على الأقل من نواب في البرلمان.



ومنذ أن بدأت عملها، أعلنت حملة طنطاوي مرات عديدة أن أنصاره يمنعون عمدا من الحصول على التوكيلات بحجج مختلفة: عطل في أجهزة الحاسوب تارة، وعدم توافر الوقت اللازم لدى الموظفين تارة أخرى.



ولمواجهة ذلك، دعا طنطاوي هذا الأسبوع الراغبين في تحرير توكيلات له إلى أن يقوموا بملء نماذج يدوية، أطلق عليها اسم "التوكيلات الشعبية"، وهي تشبه التوكيلات التي يحررها المصريون بالخارج.



وأكد على التزام الحملة بتسليم هذه النماذج للهيئة الوطنية للانتخابات، كطريقة لإثبات العدد المطلوب في ظل مواجهة "عمليات قمع ومنع (لتحرير التوكيلات) على مدار أسبوعين كاملين"، بحسب ما كتب على منصة إكس الأحد.



وأشار في كلمة الإثنين، إلى أن ذلك "كان واحدا من الحلول العديدة التي طرحناها على هيئة الانتخابات لمواجهة هذا التعنت في الـ217 مكتب شهر عقاري" على مستوى المحافظات.



وطالب طنطاوي مؤيديه بـ"التوقف عن جمع هذه النماذج، حفاظا على سلامتهم، رغم أن هذا يعد تنازلا عن حق".



وبلغت آخر حصيلة أعلن عنها طنطاوي للتوكيلات التي جمعها 7741 توكيلا، معظمها من خارج البلاد، وعليه أن يستكمل العدد قبل غلق باب الترشح في 14 تشرين الأول/أكتوبر الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المحلي.



والأسبوع الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ترشحه لولاية رئاسية ثالثة في الانتخابات المقررة في كانون الأول/ديسمبر، والتي من المرجح أن يفوز فيها.



وحصل السيسي على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضوا، وأكثر من 1,1 مليون توكيل.



كما تقدم كل من رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، بأوراق ترشحهما للانتخابات الرئاسية، مدعومين بالتزكيات البرلمانية اللازمة.



فرانس24/ أ ف ب