Babnet

إسرائيل تعلن حصارا تاما على غزة: "لا طعام لا وقود لا كهرباء"

Publié le Lundi 09 Octobre 2023 - 11:01 قراءة: 1 د, 9 ث
      
وكالات - أمر وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، الاثنين، بفرض حصار كامل على قطاع غزة، بعد يومين من شن حركة حماس هجوما مباغتا من القطاع.

وقال يوآف غالانت إن الحصار الجديد سيكون تاما "لا كهرباء. لا ماء. لا وقود".

...

وجاء قرار وزير الدفاع الإسرائيلي عقبة جلسة تقييم في قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش بمنطقة بئر السبع.

وقال في بيان: "كل شيء سيكون مغلقا".

ووصف غالانت الفلسطينيين بأنهم "وحوش بشرية ونتصرف بناءً على ذلك".
أخبار ذات صلة:
طوفان الأقصى.. 700 قتيل إسرائيلي والقسام تعلن أسر مجموعة جديدة...

وكان وزير الطاقة الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أعلن بعد ساعات من اندلاع الحرب أنه أمر عمليا بالتوقف عن تزويد قطاع غزة بالكهرباء.

وعمليا يعاني القطاع من انقطاع كبير في التيار الكهربائي، حتى قبل اندلاع الحرب الحالية، إذ تأتي الكهرباء لساعات محدودة في اليوم، لكن تلك الساعات انخفضت إلى ساعتين أو ثلاث مع الحرب وفي بعض المناطق لم تصل الكهرباء أبدا، طبقا لـ"الأونروا".

وأغلقت المعابر على الحدود بين إسرائيل وغزة بعد أن شنت حركة حماس هجوما مباغتا وغير مسبوق على الدولة العبرية انطلاقا من القطاع، أوقعت مئات القتلى الإسرائيليين.

وتمر من خلال هذه المعابر المواد الأساسية لسكان القطاع الذين يبلغ عددهم زهاء مليونين.

وحذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من أن قدرتها على خدمة نحو 75 ألف نازح في القطاع لجؤوا إلى مدارسها سقفها أيام، في حال لم تفتح إسرائيل المعابر إلى القطاع.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 274673


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الاثنين 09 أكتوبر 2023 | 24 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:20
17:54
15:23
12:14
06:21
04:55
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-20
29°-20
29°-21
30°-21
30°-22
  • Avoirs en devises
    26954,9

  • (6 oct)
  • Jours d'importation
    120
  •              1 € = 3,34867 DT        1$ =3,18355 DT
  • Solde Compte du Trésor   (6 oct)   1337,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


Hashtag Media

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*