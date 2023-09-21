Babnet

تفاعلات على فيديو آل الشيخ وعمرو أديب..

Publié le Jeudi 21 Septembre 2023 - 06:46 قراءة: 1 د, 5 ث
      
علقت الإعلامية المصرية، هالة سرحان، على انتشار فيديو لرئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ برفقة الإعلامي المصري عمرو أديب اعتبره كثير من المصريين غير مناسب.

وقالت سرحان في تغريدة لها على "إكس" أنه " في الهوجة اللي حاصلة حاليا اعتقد أن كتائب خبيثة شغلها الشاغل أن تشعل النار بين مصر ودول الخليج الأشقاء العرب. لمصلحة مين يا سادة أن الشعوب تدخل في حروب كراهية وتنمر ومقاطعة...".

...

وأضافت "لا أدري من الذي وراء ذلك لكن التجربة تؤكد أنها موجات من الذباب الإلكتروني المدفوع الأجر الذي يعمل على إذكاء نيران الخلاف بين الشعوب عن طريق ترويج فكرة الدفاع عن الشرف الوطني..".

وتابعت "يبدو أن الإعلام والفنانين صيدة حلوة عند أعداء التكافل والتعاون والدعم المتبادل بين الدول العربية".

وحول الجدل بشأن عمرو أديب، أشارت السرحان إلى أنه "بدأ في أوربيت وصنع نجاحه فيها"، مستنكرة "الكلام المسيء" واتهامه بـ"العمالة".

وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قد أثار جدلا واسعا في مصر خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.

ووجه تركي الحديث لعمرو قائلا: "80% إتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد عمرو أديب، قائلا: "ليا الفخر".
وتسبب حديث تركي آل الشيخ في جدل واسع في مصر.


تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273598


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 21 سبتمبر 2023 | 6 ربيع الأول 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:47
18:20
15:41
12:19
06:06
04:39
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet32°
25° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet25°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
32°-25
30°-24
29°-22
27°-21
27°-19
  • Avoirs en devises
    26260,1

  • (20 sept)
  • Jours d'importation
    116
  •              1 € = 3,36524 DT        1$ =3,14779 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20 sept)   978,9 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*