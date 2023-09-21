تفاعلات على فيديو آل الشيخ وعمرو أديب..

وأضافت "لا أدري من الذي وراء ذلك لكن التجربة تؤكد أنها موجات من الذباب الإلكتروني المدفوع الأجر الذي يعمل على إذكاء نيران الخلاف بين الشعوب عن طريق ترويج فكرة الدفاع عن الشرف الوطني..".وتابعت "يبدو أن الإعلام والفنانين صيدة حلوة عند أعداء التكافل والتعاون والدعم المتبادل بين الدول العربية".وحول الجدل بشأن عمرو أديب، أشارت السرحان إلى أنه "بدأ في أوربيت وصنع نجاحه فيها"، مستنكرة "الكلام المسيء" واتهامه بـ"العمالة".وكان رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ قد أثار جدلا واسعا في مصر خلال حديثه مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج الحكاية.ووجه تركي الحديث لعمرو قائلا: "80% إتكلموا عنك، عمرو أديب أنت مجتهد ورائع وشاطر.. لكن جزءا من نجاحك وتاريخك صناعة سعودية، ليرد عمرو أديب، قائلا: "ليا الفخر".وتسبب حديث تركي آل الشيخ في جدل واسع في مصر.