وزيرة الاسرة تفتتح عددا من المشاريع بولاية سيدي بوزيد

تولت وزيرة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، لدى زيارتها اليوم الجمعة الى ولاية سيدي بوزيد، افتتاح عدد من المشاريع بالجهة وتسليم هدايا العيد لأطفال من مكفولي الدولة وبعض الاسر المدعومة من طرف الجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س".وتحولت الوزيرة الى معتمدية سوق الجديد حيث دشنت كلا من نادي الأطفال والروضة العمومية التي تستوعب حوالي 60 طفلا بكلفة جملية لكليهما تصل الى 1,211 مليون دينار.كما دشنت بمدينة سيدي بوزيد المقر الجديد للمندوبية الجهوية للمرأة والاسرة الذي يحتوي على 14 مكتبا والبالغ كلفته حوالي 3 ملايين دينار وافتتحت مكتب دعم الاسرة التابع للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" بسيدي بوزيد.وبينت المكلفة بتسيير الإدارة العامة للطفولة بوزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن جميلة بالطيب في تصريح ل/وات/ ان المؤسستين الجديدتين بمعتمدية سوق الجديد ستعزز النسيج المؤسساتي للطفولة بولاية سيدي بوزيد حيث ان الروضة العمومية بسوق الجديد هي رقم 52 على المستوى الوطني وهي ذات مواصفات عالمية وعالية الجودة وتحتوي على أحدث التجهيزات لتكون مكسبا هاما للأطفال ومتنفسا لهم وتكرس حقهم في الترفيه والتربية ما قبل المدرسية والتعبير والنمو والتأطير السليم.وذكرت ان افتتاح مكتب دعم الاسرة التابع للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" بسيدي بوزيد يندرج في إطار الشراكة بين الوزارة وجمعية "س و س" والاهداف المشتركة في قطاع الطفولة.وبدوره ذكر مدير قرية الأطفال "س و س" المحرس من ولاية صفاقس والمشرف على المكتب الجديد بسيدي بوزيد محمد يعقوبي ان مكتب دعم الاسرة التابع للجمعية التونسية لقرى الأطفال "س و س" تم بعثه منذ أكتوبر الماضي ويندرج نشاطه في اطار دعم الاسرة وحماية الأطفال من الإهمال والأطفال في وضع التهديد او هشاشة ومعاضدة جهود الدولة من اجل توفير بيئة سليمة ومقاومة الانقطاع المدرسي او الانحراف.واكد ان الهدف الذي تطمح اليه الجمعية هو الوصول الى التكفل بألف طفل بولاية سيدي بوزيد بميزانية تقدر حاليا بمليون دينار.