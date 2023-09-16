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مانشستر يونايتد ينهزم أمام برايتون و حنبعل المجبري يسجل هدفاً رائعاً

Publié le Samedi 16 Septembre 2023 - 18:20 قراءة: 0 د, 24 ث
      
انهزم مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون (1-3) اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.

وسجل كل من داني ويلبيك (20) وباسكال غروز (53) وجواو بيدرو جيونغيورا (71) أهداف الضيوف فيما دوّن الدولي التونسي حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73 من تصويبة قوية ورائعة.

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ويملك برايتون 12 نقطة بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.


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