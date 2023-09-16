مانشستر يونايتد ينهزم أمام برايتون و حنبعل المجبري يسجل هدفاً رائعاً

انهزم مانشستر يونايتد أمام ضيفه برايتون (1-3) اليوم السبت في الجولة الخامسة من الدوري الإنكليزي الممتاز.



وسجل كل من داني ويلبيك (20) وباسكال غروز (53) وجواو بيدرو جيونغيورا (71) أهداف الضيوف فيما دوّن الدولي التونسي حنبعل المجبري الهدف الوحيد لمانشستر يونايتد في الدقيقة 73 من تصويبة قوية ورائعة.





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ويملك برايتون 12 نقطة بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.

A first-ever @premierleague goal for @HannibalMejbri 🇹🇳🇹🇳🦅🦅🦅 pic.twitter.com/RUPW48nALq — Bahri hamza (@Bahrihamza97102) September 16, 2023 ويملك برايتون 12 نقطة بينما جمع مانشستر يونايتد 6 نقاط.