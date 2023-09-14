Babnet

لامبيدوزا: وصول أكثر من 5 آلاف مهاجر في 36 ساعة في أكثر من 100 عملية إنزال

Publié le Jeudi 14 Septembre 2023 - 07:25 قراءة: 0 د, 39 ث
      
قالت مصادر أمنية إيطالية، إن الموجة الجديدة لتدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تستمر بلا توقف.

وأضافت المصادر ذاتها، أن “الليلة الماضية، وصل حوالي ألف مهاجر، معظمهم من الرجال تقريبًا، إلى رصيف فافالورو (جنوب شرق لامبيدوزا)”، وذلك “من خلال 23 عملية إنزال”.

...

وذكرت المصادر الأمنية أن “يوم أمس وحده، تمت أكثر من 100 عملية إنزال، حملت ما مجموعه أكثر من 5 آلاف شخص”، مبينةً أنه “لا يزال هناك مئات من المهاجرين على الرصيف في انتظار نقلهم إلى النقطة الساخنة”.

وخلصت المصادر الى القول، إنه “يبدو أن مزيداً من القوارب تصل إلى سواحل كبرى جزر الأرخبيل الصقلّي وعلى متنها عشرات المهاجرين الآخرين”.
وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء




تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 273207


babnet

En continu...

Toutes les news...
Mosaique FM live
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • all_radio
الخميس 14 سبتمبر 2023 | 28 صفر 1445
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:58
18:31
15:47
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 35
Babnet
Babnet34°
33° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet26°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
35°-25
38°-25
38°-26
39°-25
40°-26
  • Avoirs en devises
    26483,6

  • (13 sept)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,36525 DT        1$ =3,13739 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13 sept)   792,1 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

*-*

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>



All Radio in One    
*.*.*