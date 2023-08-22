السعودية.. الرياح الشديدة والأمطار الغزيرة تسقط أعمدة كهرباء في جدة

انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقاطع فيديو توثق سقوط أعمدة كهرباء بسبب الرياح وهطول الأمطار الغزيرة على طريق ⁧عسفان⁩ شمال شرقي ⁧جدة⁩.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر أعمدة الكهرباء مائلة على الطريق، وسط حالة جوية غير مستقرة.





#فيديو_متداول .. سقوط أعمدة الكهرباء على طريق عام في ⁧#جدة⁩ بسبب الرياح pic.twitter.com/RUrkXOexyZ — جدة الان | JeddahNow (@JeddahNow) August 21, 2023

وانتشرت في وقت سابق، مقاطع فيديو توثق هبوب عاصفة ترابية على جدة، في مشهد امتلأت فيه السماء بالأتربة والغبار الكثيف.وكان المركز الوطني للأرصاد، توقع هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.