من هم المتهمون الـ18 مع ترامب في قضية "انتخابات جورجيا"؟

وكالات - وجهت هيئة محلفين كبرى تتخذ من أتلانتا مقراً لها يوم الإثنين لوائح اتهام للرئيس السابق دونالد ترامب و18 متهماً آخر في ولاية جورجيا الأميركية بتهم رسمية تتعلق بجهودهم لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020.



وتضم لائحة الاتهام الواسعة النطاق التي تستهدف جهود دونالد ترامب المزعومة لإلغاء نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا 18 متهمًا مشاركًا، بمن فيهم رئيس موظفي البيت الأبيض السابق والعديد من المحامين المتحالفين مع ترامب.





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