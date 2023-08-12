إعادة مؤسس منصة العملات المشفرة "إف تي إكس" إلى السجن

وكالات - أمر قاض فيديرالي في نيويورك يوم الجمعة بإعادة مؤسس منصة تداول العملات المشفرة "إف تي إكس" سام بانكمان فرايد، إلى السجن، كونه انتهك قواعد الإفراج المؤقت عنه.



وكان مكتب المدعي العام قد طلب إلغاء الإفراج المؤقت متهما سام بانكمان فريد بالتلاعب بالشاهدة.





ووفق المدعي العام، أرسل بانكمان فرايد وثائق إلى صحيفة "نيويورك تايمز" في محاولة للتأثير على شهادة كارولين إليسون، المديرة التنفيذية السابقة لشركته الاستثمارية "ألاميدا" التي وجهت إليها لائحة اتهام ووافقت على التعاون مع السلطات الأمريكية.وفي نهاية الجلسة، أمر القاضي لويس كابلان وكالة الأمن الفيديرالية المسؤولة عن السجناء، باحتجاز المتهم.وكان بانكمان فرايد قد وضع قيد الإقامة الجبرية بمنزل والديه في كاليفورنيا في انتظار محاكمته بعد دفع كفالة قدرها 250 مليون دولار.وأفلست "إف تي إكس" في نوفمبر، ما أدى إلى حل المنصة التي قدّرت قيمتها السوقية في إحدى الفترات بـ 32 مليار دولار.ووجهت لمؤسس المنصة تهم أبرزها الاحتيال وتكوين وفاق إجرامي، وقد تسلمته الولايات المتحدة في نهاية ديسمبر 2022 من جزر البهاما حيث المقر الرئيسي للشركة.وقد دفع سام بانكمان فرايد ببراءته من جميع التهم الموجهة إليه، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في أكتوبر في نيويورك.