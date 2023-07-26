بتهم "سلاح ومخدرات وتهرب ضريبي".. نجل بايدن أمام المحكمة

وكالات - يمثل هانتر بايدن، ابن الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، لأول مرة أمام محكمة فدرالية في ولاية ديلاوير، في قضايا تتعلق بالتهرب الضريبي وبحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.



ظَل في ظِل والده لسنوات. واليوم يتصدر المشهد الأميركي وهو يُحاكم في قضيتي تهرب ضريبي وحيازة سلاح أثناء تعاطي المخدرات.





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