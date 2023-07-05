.. مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الجمعة مخصصة لأحداث جنين

وكالات -

بطلب من الإمارات، سيعقد مجلس الأمن، الجمعة، جلسة لمناقشة أحداث الشرق الأوسط عقب العملية الإسرائيلية في جنين.



وستعقد الجلسة المغلقة الجمعة، لمناقشة أحداث الشرق الأوسط، وذلك عقب تنفيذ إسرائيل أكبر عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ سنوات.





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وأضاف الدبلوماسيون أن الإمارات طلبت عقد الاجتماع "في ضوء التطورات المقلقة في فلسطين"، وفقما نقلت وكالة "رويترز".





وأدانت الإمارات، الإثنين، الاعتداءات التي قامت بها القوات الإسرائيلية على مدينة جنين الفلسطينية ومخيمها من خلال القصف الجوي وإطلاق النار، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.



وشددت الخارجية الإماراتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري للحملات المتكررة والمتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني.



ومساء الثلاثاء، بدء الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من منطقة جنين، وذلك في اليوم الثاني لإحدى أكبر العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أعوام.



وبدأت العملية، التي قال الجيش الإسرائيلي إنها تهدف لتدمير البنية التحتية والأسلحة الخاصة بجماعات مسلحة في المخيم، بهجوم بطائرة مسيرة في الساعات الأولى من الإثنين، ونشر أكثر من ألف من أفراد القوات الإسرائيلية.