ميلوني: الفصل الخاص بتونس في استنتاجات المجلس الأوروبي مهم

وقالت ميلوني، قبل مشاركتها في أعمال المجلس الأوروبي في بروكسل، إن وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية هو إشارة مهمة.