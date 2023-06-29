ميلوني: الفصل الخاص بتونس في استنتاجات المجلس الأوروبي مهم

أكدت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم الخميس، أهمية وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية أيضا، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.
وقالت ميلوني، قبل مشاركتها في أعمال المجلس الأوروبي في بروكسل، إن وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية هو إشارة مهمة.
وقالت ميلوني، قبل مشاركتها في أعمال المجلس الأوروبي في بروكسل، إن وجود فصل من استنتاجات المجلس الأوروبي حول تونس ليس في جزء الهجرة بل في العلاقات الخارجية هو إشارة مهمة.
وأوضحت رئيسة الوزراء الإيطالية أن هذا الفصل "يمثل تغييرا في دور أوروبا الذي كانت أوروبا تتحمله في الأشهر الأخيرة".
(نوفا)
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