جورجيا ميلوني: 'سنُطالب بردود فورية من أوروبا لدعم تونس'

Publié le Jeudi 16 Mars 2023 - 12:39 قراءة: 0 د, 24 ث
      
وكالات - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني "في الأسابيع المقبلة سنطالب بردود فورية" على المستوى الاوروبي "لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس"، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية.

وأضافت ميلوني، في معرض حديثها أمس الأربعاء بمجلس النواب عن أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلادها الجنوبية، أنّ "تونس تواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا وليس فقط إيطاليا".

ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل الوضع في تونس، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 263394

FaroukBenAmmar  (Tunisia)  |Jeudi 16 Mars 2023 à 12h 29m |           
Evidemment...puisque la Tunisie est le rempart contre l'immigration clandestine en Italie surtout des subsahariens...mais à quel prix !



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