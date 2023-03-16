جورجيا ميلوني: 'سنُطالب بردود فورية من أوروبا لدعم تونس'

وكالات - قالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني "في الأسابيع المقبلة سنطالب بردود فورية" على المستوى الاوروبي "لدعم دول شمال إفريقيا وعلى رأسها تونس"، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية.



وأضافت ميلوني، في معرض حديثها أمس الأربعاء بمجلس النواب عن أزمة تدفقات المهاجرين نحو سواحل بلادها الجنوبية، أنّ "تونس تواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا وليس فقط إيطاليا".



ومن المقرر أن يستعرض مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين المقبل الوضع في تونس، حسبما أفاد الجهاز التنفيذي الأوروبي.



