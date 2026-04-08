بحث فرص التعاون التجاري والشراكة الاستثمارية بين تونس ورواندا

مثل بحث فرص التعاون في المجال التجاري والشراكات الاستثمارية بين تونس ورواندا، وإمكانية تعيين قنصل شرفي للجمهورية التونسية برواندا، أهم محاور لقاء سفير تونس لدى رواندا مع الإقامة بنيروبي أنور بن يوسف بنائب رئيس مجلس الأعمال لشرق إفريقيا (EABC) ورئيس مجموعة "غلوبال إنفستمنت" (Global Investment) الاستثمارية دينيس كاريرا.

وتم التأكيد خلال اللقاء، وفق بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء، المنصة الاعلامية والاتصالية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، على الأهمية المتزايدة التي توليها تونس لمسألة تعزيز تعاونها التجاري مع رواندا، لاسيما لما يتوفر للمنتجات التونسية من فرص للنفاذ إلى السوق الرواندية، مثلما أبرزته بعثة الأعمال التونسية التي تم تنظيمها إلى رواندا، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 أكتوبر 2025.


وعبر المسؤول الرواندي عن اهتمامه بتعزيز التعاون مع تونس، مشيدا بمشاركته في أشغال المنتدى الاقتصادي التونسي-الرواندي المنعقد يوم 21 أكتوبر 2025، والذي مثّل مناسبة لتبادل الرؤى مع أعضاء البعثة التونسية حول آفاق الشراكة الممكنة، سواء على مستوى المؤسسات، من خلال إرساء علاقات تعاون مع الهياكل المهنية التونسية، أو على الصعيد الشخصي باعتباره مستثمرا وفاعلا في مجال التطوير العقاري.
