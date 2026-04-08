كأس افريقيا لكرة اليد سيدات تونس 2026: وفد من الاتحاد الافريقي يؤدي زيارة تفقد الى تونس من 17 الى 19 جوان

بمناسبة احتضان تونس النسخة السابعة والعشرين من كأس امم افريقيا لكرة اليد للسيدات من 2 الى 12 ديسمبر 2026، يؤدي وفد من الاتحاد الافريقي لكرة اليد زيارة تفقد الى تونس من 17 الى 19 جوان القادم.

وتشتمل مهام الوفد المتألف من الانغولي بيدرو قودينهو، نائب الرئيس الثاني للاتحاد الافريقي، والمصري عاصم عبد الطالب أحمد، المكلف بالتنظيم صلب الهيكل القاري، على معاينة البنية التحتية الرياضية والفندقية ومدى قدرتها على احتضان هذا الحدث الرياضي القاري.

يشار الى ان تونس تحتضن كأس امم افريقيا للسيدات للمرة الخامسة بعد سنوات 1974 و1981 و1994 و2006، كما تحتفظ تونس بثلاثة ألقاب في سجلها خلال دورات 1974 و1976 و2014.
ر - طارق
 

 
 
