في إطار دعم مجالات الطفولة وتعزيز التعاون بين الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني، تم يوم أمس الثلاثاء، بمقر المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة وكبار السن بنابل توقيع اتفاقية شراكة بين الإدارة الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بنابل والجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية فرع نابل.وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير برامج مشتركة لفائدة الأطفال الحاملين لاضطراب طيف التوحد ودعم الأنشطة التربوية والاجتماعية إلى جانب تعزيز آليات الإحاطة والرعاية والتعهد داخل مؤسسات الطفولة المبكرة.وحضر مراسم التوقيع المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة والمدير الجهوي للشؤون الاجتماعية بنابل والمتفقد العام للطفولة ورئيسة الجمعية التونسية للنهوض بالصحة النفسية.وتندرج هذه الشراكة في إطار تكريس العمل التشاركي بما يخدم مصلحة الطفل الحامل لاضطراب طيف التوحد ويدعم التنمية التربوية والاجتماعية بالجهة.