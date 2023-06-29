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مصدر أوروبي: تونس طلبت مزيدًا من الوقت لتحليل مذكرة التفاهم

Publié le Jeudi 29 Juin 2023 - 08:42 قراءة: 0 د, 40 ث
      
طلبت تونس مزيدًا من الوقت لتحليل مذكرة التفاهم مع الاتحاد الأوروبي، حسبما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء عن مصدر في الاتحاد الأوروبي.
وقال المصدر "لقد طلب الجانب التونسي مزيدًا من الوقت لتحليل النص. كما هو الحال دائمًا في المفاوضات ، عندما يكون هناك حساسية بشأن قضية ما ، نحتاج أحيانًا إلى مزيد من الوقت. هذه هي الطريقة التي نفسر بها هذا النقاش".


...

وتابع "ربط المساعدة المالية الكلية للاتحاد الأوروبي بالاتفاقية مع صندوق النقد الدولي هو ممارسة وليست التزامًا".
وأضاف "طلبت بعض الدول الأعضاء ربط الجانبين ، لأننا نستطيع تمويل بلد نرغب فيه أيضًا في رؤية الإصلاحات. وأعتقد أن نهج الاتحاد الأوروبي بنّاء في إيجاد الحلول ونحن نقدر العمل الذي تم إنجازه حتى الآن. ليس صحيحًا أننا لا نتقدم ، فنحن على بعد سنتيمترات قليلة من الحل وسيتم التأكيد على ذلك خلال المجلس الأوروبي ".


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