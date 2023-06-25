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فيديو اليوم: في مشهد مؤثر.. مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج

Publié le Dimanche 25 Juin 2023 - 18:17 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو "مؤثر"، لطيار مصري فاجأ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها إلى السعودية لأداء مناسك الحج.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث تفاجأت الأم لدى صعودها الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج بطاقم الطائرة يستقبلها بحفاوة، في حين ظهر نجلها الذي حضنها وقبل رأسها، في مشهد مؤثر، فيما اغرورقت عيناها "بدموع الفرح" .

...

وأعرب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم وتأثرهم بهذا المشهد، حيث قال أحدهم معلقا: "ما شاء الله..يا لله حسيت بالفخر وأنا مالي دخل الله يخليه لها ويبلغها فيه"، وأضاف آخر: "يا حياتي..نزلت دموعي يارب تخليهم لبعض".


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