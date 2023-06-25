فيديو اليوم: في مشهد مؤثر.. مصري يفاجئ والدته بأنه قائد الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقطع الفيديو بشكل كبير، حيث تفاجأت الأم لدى صعودها الطائرة التي ستقلها لأداء مناسك الحج بطاقم الطائرة يستقبلها بحفاوة، في حين ظهر نجلها الذي حضنها وقبل رأسها، في مشهد مؤثر، فيما اغرورقت عيناها "بدموع الفرح" .