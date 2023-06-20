ماكرون: فرنسا تشارك إيطاليا رؤيتها بشأن ضرورة تقديم مساعدة مالية عاجلة لتونس

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الثلاثاء إنه يشارك إيطاليا وجهة نظرها بشأن الحاجة الماسة لتقديم مساعدة اقتصادية لتونس في ضوء مشاكل الديون التي تواجهها البلاد، وفق ما نقلته وكالة رويترز للأنباء.



وجاءت تصريحاته أثناء لقائه مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني في باريس.





وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية: «علينا التحرك بشكل عملي وجاد على مستوى الاتحاد الأوروبي لإيجاد حلول لتونس».ويستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قمة يومي الخميس والجمعة لتحديد خارطة طريق لتخفيف أعباء ديون البلدان منخفضة الدخل مع تحرير المزيد من الأموال لتمويل المناخ.وتجمع القمة عشرات القادة في العاصمة الفرنسية للتوصل إلى إجماع رفيع المستوى حول كيفية المضي قدما في عدد من المبادرات التي تكافح حاليا في هيئات مثل مجموعة ال20 وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة.يذكر أن وكالة التصنيف الائتماني فيتش خفضت مطلع الشهر الجاري تصنيف تونس الائتماني إلى "CCC-" من "CCC+" وعزت ذلك إلى حالة عدم التيقن بشأن قدرة البلاد على جمع الأموال الكافية لتلبية احتياجاتها التمويلية.