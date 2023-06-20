السعودية ترحب بعودة العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وقطر

وكالات -

رحبت المملكة العربية السعودية يوم الاثنين باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات.



وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن ترحيب المملكة باستئناف التمثيل الدبلوماسي بين قطر والإمارات تطبيقا لاتفاق العلا الذي تم التوقيع عليه في العام 2021.





وأشارت الوزارة إلى أن هذه الخطوة الإيجابية تؤكد على متانة العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، كما تسهم في تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء في المجلس بما يحقق تطلعات دول وشعوب المنطقة.***وأعلنت الإمارات وقطر إعادة التمثيل الدبلوماسي بينهما، وذلك باستئناف سفارة الإمارات في الدوحة وسفارة قطر في أبو ظبي وقنصليتها في دبي أعمالهم اعتبارا من يوم الاثنين 19 يونيو.وبهذه المناسبة تبادل وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني التهاني هاتفيا.ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بهذه الخطوة المهمة، التي تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون والشراكة بين الإمارات وقطر، كما تؤكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين وشعبيهما.وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي تجسيدا لإرادة قيادتي البلدين وتعزيزا لمسيرة العمل العربي المشترك بما يحقق تطلعات الشعبين.وبحث الطرفان خلال الاتصال الهاتفي العلاقات الأخوية وتعزيز مسارات التعاون المشترك، بما يحقق المصالح المتبادلة، كما تبادلا وجهات النظر تجاه عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الإقليمية والدولية.ويأتي هذا التطور بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية بين قطر وعدد من دول المنطقة بما في ذلك الإمارات عام 2017، حيث يعد خطوة مهمة في اتجاه تخفيف التوترات وتحقيق الاستقرار في المنطقة.