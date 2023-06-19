محاكمة جديدة لنافالني يواجه فيها عقوبة قد تصل إلى السجن 30 عاما

فرانس 24 -

يواجه المعارض الروسي أليكسي نافالني عقوبة قد تصل إلى السجن لعشرات السنوات في محاكمة جديدة بتهمة "التطرف" بدأت الاثنين وتعكس النهج القمعي الذي تعتمده روسيا في سياق النزاع في أوكرانيا.



ويقضي نافالتي عقوبة بالسجن تسعة أعوام بتهمة الاحتيال، في قضية يعتبر مؤيدوه أنها عقاب له على معارضته للكرملين.





...