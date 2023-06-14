اليونان تعلن مصرع عشرات الأشخاص إثر غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحلها

فرانس 24 -

أعلن خفر السواحل في اليونان عن مصرع ما لا يقل عن 78 مهاجرا غرقا في وقت مبكر الأربعاء، فيما تخشى السلطات من أن يكون هناك مزيد من المفقودين بعد انقلاب القارب وغرقه قبالة سواحل البلاد.



وأوضحت أثينا أنه بحلول منتصف النهار كان هناك 104 أشخاص تم إنقاذهم لكن لم يتضح عدد من كانوا على متن القارب قبل الحادث.





المهاجرون على متن القارب "رفضوا أي مساعدة"..؟

مراكب منكوبة واتهامات تطال أثينا...

وتعد هذه أكبر حصيلة لضحايا غرق سفينة قبالة اليونان هذا العام.كما أفاد خفر السواحل اليوناني أيضا بأن طائرة تابعة لوكالة تمشيط الحدود "فرونتكس" التابعة للاتحاد الأوروبي وقاربين آخرين كانا غير بعيدين عن موقع القارب الذي كان في طريقه إلى إيطاليا، حددوا موقعه في المياه الدولية في وقت متأخر الثلاثاء على بعد 80 كيلومترا جنوب غرب بلدة بيلوس جنوب اليونان.وأضاف نفس المصدر أن الأشخاص على متن القارب رفضوا المساعدة التي عرضتها أثينا في وقت متأخر الثلاثاء. وبعد بضعة ساعات، انقلب قاربهم وغرق ما استعدى بدء عملية البحث والإنقاذ.في نفس الشأن، قالت هيئة البث "إي.آر.تي" إن القارب أبحر من مدينة طبرق الليبية الواقعة جنوب جزيرة كريت اليونانية، مضيفة أن أغلب من كانوا على متن القارب شباب في العشرينيات.لكن لم تؤكد السلطات اليونانية على الفور جنسياتهم، واكتفت بتوضيح أن الناجين نُقلوا إلى بلدة كالاماتا.هذا، وشهدت اليونان العديد من حوادث غرق قوارب المهاجرين التي غالبا ما تكون متداعية ومحملة أكثر من طاقتها، لكن عدد ضحايا هذه الحادثة هو الأعلى من حيث الخسائر البشرية منذ 3 حزيران/يونيو 2016 عندما قضى وفُقد ما لا يقل عن 320 مهاجرا.وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، خلّف غرق مركبين في اليوم نفسه في بحر إيجه ما لا يقل عن 21 قتيلا والعديد من المفقودين أيضا.وقال خفر السواحل إن المأساة وقعت ليل الثلاثاء الأربعاء على بعد 47 ميلا بحريا من بيلوس في البحر الأيوني، ولم يكن أي من ركاب قارب الصيد يرتدي سترة نجاة.وكشفت سلطات الموانئ اليونانية في بيان سابق أن القارب شوهد بعد ظهر الثلاثاء من طائرة تابعة لوكالة مراقبة الحدود الأوروبية (فرونتكس)، لكن المهاجرين الذين كانوا على متنه "رفضوا أي مساعدة".وبالإضافة إلى زوارق شرطة الميناء، شاركت في عملية الإنقاذ فرقاطة من البحرية اليونانية وطائرة ومروحية من سلاح الجو وست سفن كانت تبحر في المنطقة.هذا، وتفيد المعلومات الأولية التي أعلنتها السلطات أن القارب أبحر من ليبيا في اتجاه إيطاليا. فيما يصل إلى سواحل اليونان عادة مهاجرون ينطلقون من تركيا المجاورة سعيا لدخول الاتحاد الأوروبي.وقد شهد بحر إيجه غرق العديد من المراكب، وكثيرا ما تتهم منظمات غير حكومية ووسائل إعلام، أثينا بإبعاد المهاجرين في البحر منعا لوصولهم إلى اليابسة حيث يقدمون طلبات لجوء.وإلى جانب هذا الطريق البحري، يحاول مهاجرون المرور مباشرة إلى إيطاليا عن طريق عبور البحر الأبيض المتوسط من جنوب شبه جزيرة بيلوبونيز وجزيرة كريت.ويذكر أنه منذ بداية العام، غرق 44 شخصا في شرق البحر الأبيض المتوسط، وفق المنظمة الدولية للهجرة. وبلغ العام الماضي عدد المهاجرين الغرقى 372.وفي السياق، تم الأربعاء إنقاذ قارب شراعي منكوب يحمل 80 مهاجرا قبالة جزيرة كريت وسحبه بواسطة زوارق خفر سواحل إلى كالوي ليمينس في جنوب الجزيرة، وفق شرطة الميناء اليونانية.وإلى ذلك، أعلن حزب "الديموقراطية الجديدة" إلغاء تجمع انتخابي لرئيس الوزراء السابق كيرياكوس ميتسوتاكيس في مدينة باتراس الساحلية الواقعة في هذه المنطقة من بيلوبونيز.وللعلم، تستعد اليونان لإجراء انتخابات تشريعية في 25 حزيران/يونيو المقبل.هذا، وقد تحدث ميتسوتاكيس الأربعاء عبر الهاتف مع رئيس الوزراء المؤقت يوانيس سارماس. ويذكر أن الأول كان قد تبنى خلال السنوات الأربع التي قضاها على رأس الحكومة سياسة صارمة للغاية بشأن الهجرة.فرانس24/ وكالات