وفاة رئيس الحكومة الإيطالي السابق سيلفيو برلسكوني

وكالات -

قالت وسائل إعلام إيطالية اليوم الاثنين، إن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني توفي عن 86 عاماً.



يشار إلى أنه بعد دخول برلسكوني المستشفى في أوائل أبريل، جراء التهاب رئوي، اتضح أن السياسي عانى من مرض اللوكيميا، وخضع لعلاج كيميائي، ثم وضع برلسكوني في عيادة "سان رافاييل" في ميلانو لأكثر من شهر، وأدخل المستشفى مرة أخرى في 9 يونيو.