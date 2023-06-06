الالعاب الافريقية الشاطئية (الحمامات 2023) : "المنتخب التونسي لكرة السلة 3/3 سيراهن على منصة التتويج" (المدرب حسام المحمدي)

اكد حسام المحمدي مدرب المنتخب الوطني لكرة السلة 3/3 ذكور ان هدف النخبة الوطنية خلال الالعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها مدينة الحمامات من 22 الى 30 جوان الجاري سيكون الصعود على منصة التتويج والسعي لاحراز احدى الميداليات المسابقة.



واوضح المحمدي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "المنتخب التونسي لكرة السلة 3/3 الذي سيشارك في العاب الحمامات يمتلك في جرابه خبرة المنافسات القارية و الاقليمية من ذلك مشاركته في بطولة افريقيا لكرة السلة 3/3 التي دارت العام الفارط في مصر واحرز المنتخب التونسي المركز الثاني كما شارك في العاب البحر الابيض المتوسط في وهران مضيفا " حاولنا تطوير اداء الفريق من خلال مواصلة العمل بذات الوتيرة تحضيرا للالعاب الافريقية الشاطئية التي ستحتضنها بلادنا حيث ستدور منافسات كرة السلة من 28 الى 30 جوان الجاري".





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وقال مدرب المنتخب التونسي لكرة السلة 3/3 ان "تركيبة النخبة الوطنية في هذا الاختصاص اعتمدت على الاستمرارية بمواصلة العمل مع نفس الاسماء تقريبا حيث يتالف المنتخب من 10 لاعبين هم : حسام المهملي-كريم بن عمر-محمد المنفذ-وسام اللطيفي-يوسف جا وحدو-يوسف الضيف-محمد خليل الرويسي-ايوب اليحياوي-احمد ياسين الغربي-ياسين بيجو (محترف في فرنسا) وسيتم اختيار القائمة النهائية التي ستشارك في الالعاب الشاطئية بالحمامات و المتالفة وجوبا من 3 لاعبين فقط قبل 3 ايام من بداية المنافسات".

وحول التحضيرات التي سيجريها المنتخب التونسي 3/3 تحضيرا لالعاب الحمامات افاد المحمدي ان "الاستعدادات انطلقت منذ شهر مارس المنقضي بترص داخلي و سننتظر نهاية منافسات مرحلة تفادي النزول للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة يوم الاربعاء القادم للدخول في تربص اول بالمنستير ثم تربص ثان على عين المكان بمدينة الحمامات".



وسيلعب المنتخب التونسي لكرة السلة 3/3 ضمن المجموعة الاولى بمعية منتخبات الجزائر و المغرب و البنين فيما تتالف المجموعة الثانية من منتخبات رواند و مالي و كينيا و بوتسوانا و ستدور المنافسة في شكل بطولة ثم المرور نظام خروج المغلوب انطلاقا من الدور ربع النهائي اعتمادا على ترتيب المنتخبات في الدور الاول .

