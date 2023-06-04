نتنياهو يصف حادث الحدود المصرية بأنه "هجوم إرهابي مأساوي"

وكالات -

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، في مستهل جلسة الحكومة عن حادثة مقتل 3 جنود إسرائيليين بأنه "هجوم إرهابي مأساوي".



وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لقد أرسلنا رسالة واضحة لمصر بأننا نتوقع أن يكون التحقيق المشترك جديا".





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