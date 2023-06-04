وكالات -

أفادت نتائج التحقيقات الأولية للجيش الإسرائيلي في حادثة مقتل 3 جنود على يد جندي مصري بوجود عدد من الأخطاء التي قام بها أفراد الجيش في هذه العملية.



وأشارت النتائج الأولية، الأحد، إلى أن "الجندي المصري قد خطط مسبقا لهذه العملية"، فيما تؤكد مصادر سياسية إسرائيلية أنه لن يكون لهذه العملية أي تأثير على العلاقات بين البلدين.





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