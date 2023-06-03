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الجيش المصري: مقتل فرد أمن أثناء ملاحقة مهرببن بحدود إسرائيل

الحادث أدى أيضا إلى مقتل 3 جنود إسرائيليين
Publié le Samedi 03 Juin 2023 - 13:27 قراءة: 0 د, 31 ث
      
وكالات -
أعلن الجيش المصري، السبت، أن فرد أمن مصريا قتل أثناء مطاردة مهربي مخدرات، على الحدود مع إسرائيل.

وأوضح الجيش في بيان رسمي أنه "فجر السبت قام أحد عناصر الأمن المكلفة تأمين خط الحدود الدولية، بمطاردة عناصر تهريب المخدرات".
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وتابع: "أثناء المطاردة اخترق فرد الأمن حاجز التأمين وتبادل إطلاق النيران، مما أدى إلى وفاة 3 فرد من عناصر التأمين الإسرائيلية وإصابة 2 آخرين، بالإضافة إلى وفاة فرد التأمين المصري أثناء تبادل إطلاق النيران".

وتابع: "جار اتخاذ كافة إجراءات البحث والتفتيش والتأمين للمنطقة، وكذلك اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة".


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