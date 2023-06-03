"فاجعة الهند".. ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تصادم القطارين

وكالات -

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام قطارين في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل وأكثر من 900 جريحا، وسط مخاوف من أن يكون كثر عالقين تحت الحطام، وفق ما أفاد مسؤولان فجر السبت.



وقال المدير العام لجهاز الإطفاء في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي في تصريح لوكالة فرانس برس "الرقم آخذ في الارتفاع بسبب كثرة الإصابات الخطرة والإصابات بالرأس".





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