Babnet

أمير قطر أول المهنئين بفوز أردوغان في الانتخابات الرئاسية بتركيا

Publié le Dimanche 28 Mai 2023 - 17:44 قراءة: 0 د, 51 ث
      
هنأ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية بفوزه بولاية رئاسية جديدة.

وقال الأمير، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي /تويتر/،: ” أخي العزيز رجب طيب أردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة، وأن تحقق فيها ما يطمح له الشعب التركي الشقيق من تقدم ورخاء، ولعلاقات بلدينا القوية مزيدا من التطور والنماء”.

وفاز الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بولاية جديدة مدتها 5 سنوات بعد حصوله على 52.87% من أصوات الناخبين في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة، بينما حصل منافسه كمال كليجدار أوغلو على 47.13% وذلك بعد فرز 99% من الأصوات، وفق نتائج أولية.

وأغلقت مراكز الاقتراع في أنحاء تركيا أبوابها مساء اليوم الأحد، وبدأت عمليات فرز الأصوات في جولة الحسم بانتخابات الرئاسة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267396


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأحد 28 ماي 2023 | 8 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:17 19:32 16:07 12:24 05:04 03:16
Babnet
23°
 Babnet28° Babnet % 60 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
4.63 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-1924°-1925°-1724°-1823°-18
  • Avoirs en devises
    21704,0

  • (26 mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33757 DT        1$ =3,10450 DT
  • Solde Compte du Trésor   (26 mai)   317,6 MDT
Indicateurs
Babnet

زوّارنا يتصفحون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    