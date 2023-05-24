Babnet

وكالة نوفا: وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا أن دعم تونس أمر حتمي

Publié le Mercredi 24 Mai 2023 - 08:55 قراءة: 0 د, 35 ث
      
نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا يوم الاثنين بأن دعم تونس أمر "حتمي بالنظر إلى المخاطر من النواحي الاقتصادية والهجرة والجيوسياسية".

وقالت إن وزير الخارجية البرتغالي الذي أدى زيارة الى تونس رفقة نظيرته البلجيكية في 9 و 10 من مايو، أبرز الموقف التونسي خلال اجتماع يوم الاثنين.

وبحسب ذات المصادر، شدد الوزير البرتغالي على أن "الاهتمام الذي أُظهر في الأشهر الأخيرة كان موضع تقدير ويجب أن نجني ثمار ذلك ".
وذكرت أن إيطاليا كانت أول من تحدث عن الوضع في تونس خلال الاجتماع، وحظيت بدعم ونقل عنها بعض وزراء الدول الأخرى.
ومن بين الجوانب المختلفة التي تم التطرق إليها بشأن الاوضاع في تونس، ما يرتبط بدعم صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 267110


babnet

En continu...

Toutes les news...
  • Radio Zitouna
  • RadioNationale
  • All Radio In one
الأربعاء 24 ماي 2023 | 4 ذو القعدة 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:13 19:29 16:06 12:23 05:06 03:20
Babnet
21°
 Babnet25° Babnet % 73 :الرطــوبة
تونــس Babnet17°
3.6 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
25°-1724°-1725°-1726°-1727°-19
  • Avoirs en devises
    21655,9

  • (23 Mai)
  • Jours d'importation
    93
  •              1 € = 3,33692 DT        1$ =3,08432 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 Mai)   1134,0 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>


الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

..

.
All Radio in One    