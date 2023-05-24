وكالة نوفا: وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا أن دعم تونس أمر حتمي

نقلت وكالة نوفا الإيطالية عن مصادر دبلوماسية قولها إن وزراء الخارجية الأوروبيين أكدوا يوم الاثنين بأن دعم تونس أمر "حتمي بالنظر إلى المخاطر من النواحي الاقتصادية والهجرة والجيوسياسية".



وقالت إن وزير الخارجية البرتغالي الذي أدى زيارة الى تونس رفقة نظيرته البلجيكية في 9 و 10 من مايو، أبرز الموقف التونسي خلال اجتماع يوم الاثنين.



وبحسب ذات المصادر، شدد الوزير البرتغالي على أن "الاهتمام الذي أُظهر في الأشهر الأخيرة كان موضع تقدير ويجب أن نجني ثمار ذلك ".

وذكرت أن إيطاليا كانت أول من تحدث عن الوضع في تونس خلال الاجتماع، وحظيت بدعم ونقل عنها بعض وزراء الدول الأخرى.

ومن بين الجوانب المختلفة التي تم التطرق إليها بشأن الاوضاع في تونس، ما يرتبط بدعم صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.



