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تبون عن لقائه مع نظيره البرتغالي: المحادثات عكست عمق العلاقات

Publié le Mardi 23 Mai 2023 - 16:51 قراءة: 0 د, 53 ث
      
وكالات - أكد الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، أن المحادثات مع نظيره البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا، اليوم الثلاثاء، كانت مثمرة وصريحة وصادقة، وعكست حقيقة عمق العلاقات.

وأشار تبون إلى أن "المحادثات مع الرئيس البرتغالي كانت مثمرة وصريحة وصادقة عكست حقيقة عمق العلاقات السياسية، وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم المعبر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة".

وقال إنه "تحدث مطولا عن الوضع في ليبيا المالي، ودول الساحل والصحراء الغربية، والأراضي الفلسطينية وما يجري في أوكرانيا مع روسيا الصديقة".

من جانبه، أكد الرئيس البرتغالي أن "الجزائر مهمة للبرتغال في جميع المجالات".

وأضاف خلال تصريح صحفي مشترك مع الرئيس الجزائري أن "الزيارة ستفتح علاقات مشتركة بين البلدين وتعميق وتقوية التعاون الإقتصادي في الطاقات المتجددة والسياحة والتعليم".

وعن موقف البرتغال من الصحراء الغربية قائلا: "موقفنا ثابت فيما يخص قضية الصحراء الغربية وثابت في دعم الأمم المتحدة وأنطونيو غوتيريش والقانون الدولي والحق العام ودور المنظمات الدولية".

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، زار، اليوم الثلاثاء، ساحة الإمبراطور، حيث حظي باستقبال رسمي من قبل نظيره البرتغالي، وذلك في اليوم الثاني من زيارة الدولة التي يقوم بها إلى البرتغال.

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