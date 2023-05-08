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تقرير يكشف عن ارتفاع كبير في ديون مصر

Publié le Lundi 08 Mai 2023 - 12:20 قراءة: 1 د, 3 ث
      
وكالات - كشف التقرير الأول العام للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب في مصر، أن الدين العام الحكومي تخطى 6.3 تريليون جنيه بنسبة زيادة 13.7% عن السنة السابقة.

وكشف المستند قيمة الدين العام الحكومي بعد إيضاح الدين العام الدخلي والدين العام الخارجي، حيث بلغ صافي الدين النهائى في 2022/6/30 نحو 6308555.7 مليون جنيه مقابل نحو 5547453.8 مليون جنيه بزيادة نحو 761101.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 13.7% ومقابل نحو 3974970.8 مليون جنيه في 2018/6/30 بزيادة عن الخمس سنوات بلغت 2333584.9 مليون جنيه بنسبة زيادة 58.7 ورغم الزيادة الكبيرة عن الخمس سنوات ولكن لابد من النظر إلى تطور الناتج المحلى الإجمالي عن الخمس سنوات وبمقارنة الدين.

ويشمل المستند تقرير لجنة الخطة والموازنة حساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/2021.

وبشأن الدين العام المصري أبرز التقرير، أن الدين العام الخارجي الحكومي تخطى 1.5 تريليون جنيه، بزيادة 20% عن العام الماضي.

وكشف المستند أن الدين العام الخارجي الحكومي في 2022/6/30 بلغ نحو 1526623.6 مليون جنيه مقابل نحو 1267637.2 مليون جنيه بزيادة نحو 258986.4 مليون جنيه بنسبة زيادة 20.4% ومقابل نحو 844502.5 مليون جنيه في 30-6-2018 بزيادة عن الخمس سنوات بلغت 682121.1 مليون جنيه بنسبة زيادة 808 ورغم الزيادة الكبيرة عن الخمس سنوات ولكن لابد من النظر إلى تطور الناتج المحلى الإجمالي عن الخمس سنوات.

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