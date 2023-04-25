مصر تعلن بدء تنفيذ أكبر محطة شمسية للطاقة في إفريقيا

وكالات - أعلن محافظ أسوان، جنوب مصر، أن العمل سيبدأ بتنفيذ مشروع أكبر محطة شمسية في إفريقيا بطاقة 500 ميغاوات، موضحا أن المشروع سيوفر حوالي 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات.



وقال المحافظ أشرف عطية، إن محافظة أسوان تشهد طفرة جديدة في مجال الطاقة من خلال مشروع "فارس" الجديد للطاقة الشمسية، مشيرا إلى أن المحطة التي تبلغ طاقتها 500 ميغاوات سيتم إنشاؤها في الظهير الصحراوي لقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، من خلال إحدى الشركات الصينية المتخصصة.



وأوضح أن المحطة تقع على مساحة 10 آلاف م2 ويتم تنفيذها على مدار 18 شهر، لتبدأ في ضخ إنتاجها على الشبكة القومية الموحدة للكهرباء في سبتمبر 2024.



وأضاف المحافظ، أن المشروع سيوفر حوالى 2000 فرصة عمل خلال فترة الإنشاءات، وسيتم تنفيذه وفقا للمواصفات العالمية من الجودة والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على أرواح المواطنين والعاملين، مشيرا إلى أنه سيجرى بالتوازي مع تنفيذ مشروع القطار السريع بما لا يتعارض بين المشروعين.



