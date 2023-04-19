ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات في السودان.. والقتال يشتد

وكالات -

أرقام الضحايا

هدنة منهارة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، إن 270 شخصا على الأقل قتلوا، وفق ما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس".أضاف غيبريسوس أن أكثر من 2600 آخرين أصيبوا منذ اندلاع القتال السبت الماضي.لم يوضح المسؤول الدولي أعداد القتلى من المدنيين والجنود.كانت لجنة أطباء السودان المركزية التي تسجل الإصابات، قالت الثلاثاء، إن ما لا يقل عن 174 مدنيا قتلوا وجرح 1041.يُعتقد أن عدد القتلى الحقيقي يتجاوز هذا العدد بكثير، حيث يتعذر الوصول إلى الجثث في الشوارع بسبب كثافة الاشتباكات.كانت أعلنت مساء الثلاثاء تهدئة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بوساطة دولية، لكنها سرعان ما تداعت بفعل تبادل الرصاص والقذائف.في اليوم الخامس من الاشتباكات، أي اليوم الأربعاء، هز إطلاق النار المتواصل وقذائف المدفعية والغارات الجوية العاصمة الخرطوم ومدينة أم درمان.أفاد عدد من سكان العاصمة بوقوع اشتباكات حول مقر قيادة الجيش والمناطق المتاخمة لمطار الخرطوم.وقالت تهاني عباس، الناشطة الحقوقية البارزة التي تعيش بالقرب من مقر الجيش "تصاعدت حدة المعارك في الصباح بعد إطلاق نار متقطع خلال الليل".كان المتوقع أن يسرى وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة من غروب شمس الثلاثاء حتى غروب شمس الأربعاء، بعد تعهد الطرفان بالالتزام بوقف إطلاق النار، عقب حديث وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع، محمد حمدان دقلو.ويشير فشلهما في وقف القتال ولو ليوم واحد، رغم الضغوط الدبلوماسية رفيعة المستوى، إلى أنهما ما زالا عازمين على السعي لتحقيق نصر عسكري يزيد من احتمالات نشوب صراع طويل الأمد.