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"باسترخاء ولا مبالاة".. مقطع فيديو لسودانيين يجلسون على الأرض خلال الاشتباكات يثير تفاعلا

Publié le Mardi 18 Avril 2023 - 21:51 قراءة: 0 د, 25 ث
      
انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق جلوس مواطنين سودانيين باسترخاء خلال الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفيديو، حيث ظهر 3 سودانيين يجلسون على الأرض باسترخاء ويشاهدون تبادل إطلاق النار بين قوات الدعم السريع والجيش، بدون أن يأبهوا لما يجري، إذ لم يتحرك أي شخص من مكانه.

هذا ويشهد السودان لليوم الرابع على التوالي، اشتباكات عنيفة واتهامات متبادلة بين قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، وقوات الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان.

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