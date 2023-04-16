وزير خارجية سوريا: الزيارات لدول عربية هدفها طي صفحة الماضي

قال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، الأحد، إن زيارات المسؤولين السوريين إلى بعض الدول العربية في الآونة الاخيرة كانت برغبة مشتركة، وتهدف إلى غلق صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة في العلاقات بالعالم العربي.



وردا على سؤال في حوار مع قناة الجزائر الدولية حول عودة سوريا للجامعة العربية، قال المقداد إن ذلك "سيكون شبه مستحيل قبل تصحيح العلاقات الثنائية".





ويوم السبت، وصل وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.



ويؤدي وزير الخارجية والمغتربين بالجمهورية العربية السورية فيصل المقداد زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة من 17 إلى 19 أفريل 2023 ، وذلك بدعوة من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار.



وتأتي هذه الزيارة ،وفق بلاغ صادر يوم الأحد عن وزارة الشؤون الخارجية ، تكريسا لروابط الأخوة العريقة القائمة بين البلدين الشقيقين، وفي إطار الحرص على إعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي على إثر تعيين سفير للجمهورية التونسية لدى الجمهورية العربية السورية وقرار السلطات السورية إعادة فتح السفارة السورية بتونس وتعيين سفير على رأسها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.



تجدر الإشارة إلى أن تونس قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا في سنة 2012، واتخذ القرار انذاك رئيس الجمهورية الأسبق منصف المرزوقي، واثار ذلك جدلا واسعا في تونس.



