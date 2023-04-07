الشرطة تدعو الإسرائيليين لحمل السلاح بعد هجوم الأغوار

وكالات - دعا المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، الجمعة، مواطنيه الذين يملكون رخص سلاح بأن يحملوه بعد هجوم وقع في غور الأردن أسفر عن مقتل مستوطنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.



وقال كوبي شبتاي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية: "هذا هجوم قاتل (يقصد هجوم الأغوار) يذكرنا بمدى اقتراب تهديد النشاط العدائي (من الإسرائيليين)".



وأضاف أنه يدعو كل الإسرائيليين الذين لديهم رخص أسلحة نارية ويجيدون استخدامها بأن يحملوها هذه الأيام.



وكان مسلحون فلسطينيون، تقول تقديرات إسرائيلية أولية إنهم اثنان، أطلقوا النار على سيارة كانت تقل مستوطنين قرب مستوطنة الحمرا بالأغوار الشمالية، في الجهة الغربية من غور الأردن.



وأسفر الهجوم عن مقتل مستوطنتين إسرائيليتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة.



وعلى الفور، بدأ الجيش الإسرائيلي في عملية تمشيط واسعة النطاق في المنطقة، وضرب طوقا أمنيا على مدينة أريحا القريبة.



