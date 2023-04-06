الأمم المتحدة تحض لبنان وإسرائيل على ضبط النفس

وكالات - دعت قوة الأمم المتحدة الموقتة في جنوب لبنان "يونيفيل"، الخميس، إلى تجنّب التصعيد، إثر إطلاق صواريخ من الجنوب باتجاه إسرائيل التي ردّت بقصف مواقع إطلاق النيران، ووصفت الوضع الراهن بأنه "خطير للغاية".



وقالت في بيان "الوضع الحالي خطير للغاية. و اليونيفيل تحث على ضبط النفس وتجنّب المزيد من التصعيد.



ونقلت رويترز مسؤول دفاعي إنالجيش الإسرائيلي ما يزال يقيم الوضع بعد الضربات الصاروخية الآتية من لبنان يوم الخميس، لكنه يعمل على افتراض أن فصائل فلسطينية مسؤولة عن الهجمات.



قالت ثلاثة مصادر أمنية لرويترز إن الفصائل الفلسطينية المتمركزة في لبنان، وليس جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران، تقف وراء هجمات الصاروخية.



الوضع الميداني



أوضح الجيش في بيان أنه تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من لبنان اتجاه إسرائيل وتم اعتراضها بنجاح من قبل الدفاعات الجوية.

وسائل اعلام إسرائيلية: على ما يبدو تم إطلاق نحو 30 صاروخا خلال الساعة الماضية باتجاه إسرائيل والقبة الحديدية اعترضت 15 منها.

كان الجيش قد فعل صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق محتمل لصواريخ في شمال إسرائيل على حدود لبنان.

قال مراسل "سكاي نيوز عربية"، إن هناك معلومات عن إطلاق وابل من الصواريخ من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل، مضيفا أن صافرات الإنذار تدوي من جديد في الجليل الأعلى.

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة 3 مستوطنين بجروح جراء القصف.

مصدران أمنيان ومصدر محلي: قصف مدفعي على جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية.

استدعت إسرائيل مقاتلات من سلاح الجو للتعامل مع الموقف.

تم رفع مستوى التأهب إلى المستوى الثالث، فيما تم تعزيز قوات نجمة داود الحمراء بالمسعفين والمسعفين في جميع أنحاء البلاد.

طلبت السلطات الإسرائيلية من سكان المناطق الحدودية مع لبنان دخول الملاجئ.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ورئيس الشاباك يجتمعون بعد قليل في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب لبحث الرد على الصواريخ اللبنانية.

مصدران أمنيان ومصدر محلي: قصف مدفعي على جنوب لبنان بعد هجمات صاروخية.

وسائل إعلام إسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في شمال إسرائيل.



