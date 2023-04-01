الإعلام الأمريكي يكشف المبلغ الذي جمعه ترامب عقب 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه!

Publié le Samedi 01 Avril 2023 - 14:48 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وكالات - فادت صحيفة USA Today، بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، جمع أكثر من 4 ملايين دولار، خلال 24 ساعة من صدور لوائح الاتهام بحقه.

وأوضحت الصحيفة، أنه بعد ساعات قليلة من صدور لائحة الاتهام بحق ترامب، أرسل منظمو حملته الرئاسية رسائل بريد إلكتروني إلى مؤيديه، يطالبونهم فيها بالتبرع لحملته الانتخابية، لوقف ما وصفه ترامب بـ "مطاردة الساحرات".

ومن المتوقع أن يمثل ترامب أمام المحكمة في الـ 4 من أبريل الجاري، ووفقا لما قاله محاميه، جو تاكوبينا، يعتزم ترامب إعلان براءته خلال الجلسة.

وفي وقت سابق، دعا ترامب 74 مليونا، من أنصاره للتوقيع على عريضة ضد اعتقاله المحتمل، وطلب من الموقعين تقديم تبرعات بمبلغ يتراوح ما بين 24 دولارا - 3300 دولار، لحملته الانتخابية.

يذكر أن هيئة المحلفين الأمريكية في نيويورك، صوتت في وقت سابق لصالح إدانة ترامب، ووفقا لشبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، يتهم مكتب المدعي العام في مانهاتن ترامب بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري.

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