أردوغان يزور مركز تصنيع مسيّرات "بيرقدار"

Publié le Lundi 27 Mars 2023 - 06:37 قراءة: 0 د, 18 ث
      
وكالات - زار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مركز تصنيع وتطوير طائرات "بيرقدار" المسيرة التابع لشركة "بايكار".

وأجرى أردوغان الزيارة، الأحد، إلى مركز أوزدمير بيرقدار للتكنولوجيا الوطنية في ولاية إسطنبول، بحسب وكالة الأناضول.

والتقط أردوغان صورا تذكارية أمام طائرتي "بيرقدار قزيل إلما" و"بيرقدار تي بي3" المسيرتين.

ونشر أردوغان صورة له من داخل المركز مرفقة برمز العلم التركي عبر حسابه في موقع "تويتر".


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