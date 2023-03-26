أعلن الأمين العام المساعد الجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، الأحد أنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين في المملكة العربية السعودية في 19 ماي المقبل.
القمة الـ32 للجامعة العربية تعقد في المملكة العربية السعودية في 19 ماي المقبل
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