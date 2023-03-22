أوزيل لاعب وسط ألمانيا السابق يعتزل كرة القدم

أعلن مسعود أوزيل لاعب وسط منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم 2014 اليوم الأربعاء اعتزاله كرة القدم في سن 34 عاما.

وتألق لاعب ريال مدريد وأرسنال السابق مع منتخب ألمانيا الفائز بكأس العالم في البرازيل 2014.

واعتزل اللعب دوليا في 2018 وسط جدل سياسي في ألمانيا حول تدفق المهاجرين وبعد ردود فعل غاضبة على صورة التقطت مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلا إنه واجه "عنصرية وعدم احترام" بسبب جذوره التركية.

وقال أوزيل الذي لعب مؤخرا مع اسطنبول باشاك شهير التركي في بيان على إنستغرام "تشرفت باللعب في مسابقات المحترفين لقرابة 17 عاما وأشعر بالامتنان الشديد لهذه الفرصة. لكن في الأسابيع والأشهر الأخيرة وبعد التعرض لبعض الإصابات أصبح من الواضح أكثر فأكثر أن الوقت قد حان لإسدال الستار على مسيرتي".





