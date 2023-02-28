مساهمو شركة تسلا يرفعون دعوى جماعية ضد الشركة ومؤسسها!

وكالات - رفع المساهمون في شركة تسلا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة ومؤسسها، إيلون ماسك، واتهموا الشركة بالتضليل وخداع المساهمين فيها.



وجاء في نص الدعوى التي رفعت ضد الشركة "المدعى عليهم أدلوا ببيانات كاذبة أو مضللة.. وبالغوا في تقدير فعالية وجدوى وسلامة تقنيات أنظمة القيادة الآلية وأنظمة القيادة بشكل عام في سيارات تسلا".



وأشار نص الدعوى المقدمة إلى عدد من منشورات وسائل الإعلام حول حوادث سيارات تسلا، بما فيها الحوادث التي تسببت بوفاة أشخاص، وتمت الإشارة إلى التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمريكية حول تقنيات القيادة الذاتية لمركبات تسلا وحملة استدعاء أكثر من 362 ألف مركبة كهربائية من إنتاج الشركة بسبب مشكلات في تقنيات القيادة الذاتية في تلك المركبات.



وتبعا لنص الدعوى أيضا فإن "الإجراءات الخاطئة وإغفال القائمين على شركة تسلا تسببوا بانخفاض قمية أسهم الشركة، وبسبب الانخفاض الحاد في القيمة السوقية لأسهم تسلا تكبّد المساهمون فيها خسائر كبيرة".



قام المدعون، وهم مجموعة من المساهمين من الأفراد والكيانات القانونية بشراء أوراق تسلا المالية في الفترة ما بين 2019 و2023، وهم يسعون حاليا للحصول على تعويضات من الشركة ومؤسسا، إيلون ماسك.



وتجدر الإشارة إلى أن تسلا كانت قد استدعت مؤخرا أكثر من 362 ألف سيارة من سياراتها مشكلة في أنظمة القيادة الذاتية في تلك المركبات.



