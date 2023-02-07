أردوغان: إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لـ3 أشهر

Publié le Mardi 07 Février 2023 - 13:05 قراءة: 0 د, 40 ث
      
خلال كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد قال:

تعرضنا لزلزال يعتبر من أسوأ الكوارث الطبيعية في التاريخ.
نحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
إنشاء 54 ألف مخيك أرسلت إلى المناطق المنكوبة.
نقدم مساعدات طارئة، ورصدنا 100 مليار ليرة مبلغا أوليا للمتضررين.
خصصنا بعض الطائرات لنقل المساعدات.
أرسلنا 5 آلاف عامل في قطاع الصحة إلى المناطق المتضررة.
نعمل على تكثيف جهود الإغاثة للمتضررين من الزلزال برا وجوا.
نحاول تسخير كل إمكانيات الدولة التركية سعيا للمشاركة في عمليات الإنقاذ.
خصصنا مسيرات لتشخيص وضع المباني المنهارة والمتصدعة.
ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 3549 والمصابين إلى 22168.
إنقاذ ما يزيد عن 8 آلاف مواطن حتى الآن.
إعلان حالة الطوارئ في المناطق المنكوبة لمدة 3 أشهر.
تلقينا عروض مساعدة من أكثر من 70 دولة و14 منظمة.

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