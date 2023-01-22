نيوزيلندا.. تعيين هيبكنز رئيسا للوزراء خلفا لأرديرن

Publié le Dimanche 22 Janvier 2023 - 10:34 قراءة: 0 د, 43 ث
      
وكالات - انتخب حزب العمال الحاكم في نيوزيلندا رسميا كريس هيبكنز كزعيم جديد له، ليحل محل جاسيندا أرديرن، وأصبح بذلك رئيس الوزراء الجديد في البلاد، وفقا لموقع RNZ.

وقال هيبكنز للصحفيين بعد التصويت: "أشعر بالنشاط والحماس وأتطلع قدما للعمل".

كان هيبكنز هو المرشح الوحيد لزعامة حزب العمال، لذا كان التصويت إجراء شكليا. ونائب هيبكنز في الحكومة سيكون وزير التنمية الاجتماعية، كارمل سيبولوني.

وسيؤدي هيبكنز اليمين الدستورية يوم الأربعاء المقبل.

جاسيندا أرديرن، التي أصبحت رئيسة وزراء نيوزيلندا في عام 2017، أعلنت مؤخرا بشكل غير متوقع قرارها بالتنحي عن منصبها. وارجعت القرار الى الارهاق وحاجتها للراحة.

ويبلغ هيبكنز من العمر 44 عاما. وتم تعيينه وزيرا للصحة في يوليو 2020 قبل أن يصبح الوزير المسؤول عن التصدي لفيروس كورونا وإدارة الأزمة الصحية الشاملة خلال تلك الفترة.

وتم انتخاب هيبكنز لأول مرة عضوا في البرلمان عن حزب العمال في عام 2008، وأصبح اسما مألوفا في جهود الحكومة للتصدي لجائحة كورونا.

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