لثالث يوم.. النواب الأميركيون يفشلون في انتخاب رئيس لمجلسهم

Publié le Vendredi 06 Janvier 2023 - 07:21 قراءة: 0 د, 28 ث
      
وكالات - لليوم الثالث على التوالي، أرجأ مجلس النواب الأميركي، الخميس، جلسة انتخاب رئيس له إلى ظهر الجمعة، بعد 5 جولات اقتراع جديدة فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية مجددا في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس.

وعلى غرار جولات الاقتراع الست العقيمة التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء، أدلى النواب بأصواتهم في 5 جولات اقتراع جديدة، الخميس، لكنها باءت كلها بالفشل.

ولم يتمكن مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع حوالى 20 نائبا جمهوريا من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه معتدل أكثر مما ينبغي.

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