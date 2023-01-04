إرجاء انتخاب رئيس مجلس النواب الأميركي بعد 3 محاولات فاشلة

وكالات - أرجأ مجلس النواب الأميركي مساء الثلاثاء جلسة انتخاب رئيس له حتى صباح الأربعاء، بعد 3 جولات اقتراع فشلت خلالها الأغلبية الجمهورية في حشد الأصوات اللازمة لانتخاب مرشحها كيفن مكارثي رئيسا للمجلس، في سابقة منذ مئة عام.



وخلال جولات الاقتراع الثلاث المتتالية، فشل مكارثي، النائب عن ولاية كاليفورنيا، في إقناع مجموعة من زملائه من مؤيدي الرئيس السابق دونالد ترامب بانتخابه خلفا لنانسي بيلوسي، إذ إن هؤلاء ظلوا على رأيهم بأنه "معتدل أكثر مما ينبغي".



