تفاصيل قرار لصندوق النقد الدولي بمنح مصر 3 مليارات دولار

وكالات - وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر بـ3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام بواقع 750 مليون دولار.



وفيما يلي أهم بنود القرار:



- الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.



- مدة البرنامج 46 شهرا.



- الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار.



- سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية



- تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية.



- تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم.



- التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام.



- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.



وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي صرّح في مؤتمر صحفي، في شهر أكتوبر الماضي إن إجمالي قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر يبلغ 9 مليارات دولار، والذي يشمل 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، ومليار دولار من صندوق الاستدامة والمرونة التابع لصندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى 5 مليارات من دول شريكة ومؤسسات دولية أخرى.



